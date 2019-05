Partilhar o artigo Professores. BE acusa António Costa de fazer "número de campanha" Imprimir o artigo Professores. BE acusa António Costa de fazer "número de campanha" Enviar por email o artigo Professores. BE acusa António Costa de fazer "número de campanha" Aumentar a fonte do artigo Professores. BE acusa António Costa de fazer "número de campanha" Diminuir a fonte do artigo Professores. BE acusa António Costa de fazer "número de campanha" Ouvir o artigo Professores. BE acusa António Costa de fazer "número de campanha"