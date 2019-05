Professores. Costa acredita que votação afastará crise

Foto: António Cotrim - Lusa

O primeiro-ministro afirma que o papel do Governo foi essencial para defender a credibilidade do país fora de portas.



António Costa está na cidade de Sibiu, na Roménia, para participar num encontro de chefes de Estado e de Governo da União Europeia.



Os partidos de esquerda já anunciaram que vão votar contra as iniciativas da direita. Também o PSD e o CDS assumiram não estar disponíveis para apoiar as propostas do Bloco e do PCP.