Professores entregam 20 mil postais de protesto ao Governo

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

Os professores querem entregar milhares de postais ao primeiro-ministro, mas não é para desejar as boas festas. São postais de apoio à luta dos docentes e a defender investimento na educação.



Partiram da Basílica da Estrela em direção à presidência do Conselho de Ministros. Esta quinta-feira é dia de reunião do executivo de António Costa. Já se sabe que a recuperação do tempo de serviço dos professores não vai ser discutida no encontro semanal. Uma delegação da Fenprof está a ser recebida na presidência do Conselho de Ministros.