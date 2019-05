Professores. Parlamento votou mas a luta continua

O líder do PSD volta a desmentir qualquer recuo nas votações. E acusa António Costa de taticismo.



À esquerda, críticas à direita e ao PS. Catarina Martins e Jerónimo de Sousa lamentam o chumbo da recuperação total do tempo de serviço dos docentes e avisam que o assunto não está encerrado.



Catarina Martins diz que no parlamento não houve responsabilidade. O PCP manteve-se ao lado dos trabalhadores, na manifestação da Frente Comum. E diz que a luta dos professores continua.



Acabado está este episódio, mas com todos a prometerem que esta história não acaba aqui.