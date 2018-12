Professores podem estagnar no próximo ano

Antena 103 Dez, 2018, 08:13 | Política

No Público pode ler-se que as alterações orçamentais apenas obrigam o Governo a negociar | Tiago Petinga - Lusa

As alterações introduzidas no Orçamento do Estado para o próximo ano obrigam o Governo a voltar à mesa das negociações.



Se o decreto-lei que reconhece os dois anos, nove meses e 18 dias de tempo de serviço for vetado ou chumbado, os professores podem ficar sem qualquer tipo de progressão, como resume aqui a jornalista Rosa Azevedo.



No mesmo matutino, pode ler-se que as alterações orçamentais apenas obrigam o Governo a negociar.Os professores ficarão assim sem nada, se for vetado pelo Presidente da República ou chumbado em apreciação parlamentar o decreto-lei que será aprovado na próxima quinta-feira em Conselho de Ministros, juntamente com a proposta de Lei de Bases da Saúde.Sobre este processo que envolve Governo e professores, o jornal refere ainda que, ao contrário do que disseram, nada foi alterado. “Os partidos parlamentares fizeram uma verdadeira rábula sobre a carreira dos professores”, afirmou o membro do Governo ouvido pelo jornal, garantindo ainda que “o que foi aprovado não acrescenta nada, é igual ao que estava no Orçamento de 2018”.