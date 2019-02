Professores. "Se não houver solução negocial", decreto é reaprovado

RTP26 Fev, 2019, 15:54 / atualizado em 26 Fev, 2019, 17:14 | Política

“Aquilo que temos de fazer é encontrar uma solução, por via negocial, ou, se não houver uma solução por via negocial, o Governo voltará a aprovar o decreto que já aprovou, porque não podemos é deixar que os professores continuem a ser prejudicados e a não beneficiar, como já tinham o direito a beneficiar, dos dois anos, nove meses e 18 dias”, afirmou António Costa, após uma reunião em Lisboa com o Presidente do Peru, Martín Vizcarra.O Governo, repetiu Costa, “não esteve intransigente, não esteve inflexível, não esteve inamovível”.





“Urge aprovar” o decreto, nas palavras do primeiro-ministro, que insistiu na ideia de que tal teria já permitido “maiores progressões na carreira” docente.



Tal como o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, Costa devolve aos sindicatos a acusação de intransigência, lembrando que o Programa do Governo estabeleceu “só o descongelamento das carreiras na Administração Pública”.



“O Governo prometeu e cumpriu. As carreiras foram todas descongeladas no dia 1 de janeiro de 2018. Nós repusemos o cronómetro a contar”, acentuou o chefe do Executivo.



Ainda retomando as declarações proferidas na véspera pelo ministro da Educação, António Costa frisou que “o crachá” utilizado pelos sindicatos “é o mesmo, mas a faixa foi clarificada”: “A última que vi já dizia nem menos uma hora”.



“Não podem é pedir a um Governo que não se limitou a ficar entrincheirado no seu programa, que não congelou as carreiras, mas que as descongelou, que, perante a imposição da Assembleia de que devia negociar, apresentou propostas, negociou e avançou, que agora também resolva o problema da intransigência dos sindicatos. Eu não mando nos sindicatos, respeito a autonomia e a liberdade sindical. Se não querem avançar, não avançam, agora o governo foi onde devia ir”, vincou.



Manifestação no horizonte

De 11 a 20 de março, haverá plenários e reuniões em todos os estabelecimentos de ensino para ouvir os professores sobre futuras formas de luta, que podem passar pela greve. A “consulta será feita com um enorme rigor para que não sejam anunciadas medidas que depois os professores não tencionam fazer”, frisou o dirigente da Federação Nacional dos Professores.



c/ Lusa



O governante quis também pôr de parte qualquer alteração de posição por parte do Governo neste. Isto depois de o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter surgido na última edição doa salientar que “não há margem para mais despesa”.“Aquilo que o senhor ministro das Finanças disse, perdoem-me, é uma verdade de La Palice: o Governo não está autorizado a gastar mais do que aquilo que foi aprovado na Assembleia da República. A Assembleia da República disse que temos, de facto, que negociar, mas também fixou qual o limite da despesa deste ano que podemos utilizar. Não podemos ir necessariamente mais além”, reforçou.Após uma reunião, na manhã desta terça-feira, para decidir os próximos passos, a plataforma que agrega dez estruturas sindicais dos professores anunciou para 23 de março, em Lisboa, uma manifestação pela recuperação integral do tempo de serviço.Para a próxima semana está também prevista nova reunião com o Ministério da Educação. Todavia, os sindicatos só admitem marcar presença se o intuito for a discussão das suas propostas.As organizações representativas dos professores não abdicam da reposição de nove anos, quatro meses e dois dias. E mostram-se agora convencidos de que a resposta poderá sair do Parlamento. Solicitaram mesmo reuniões com os grupos parlamentares a 7 de março.À Assembleia da República chegará uma petição com 60.726 assinaturas, em defesa do faseamento da recuperação integral do tempo de serviço.“Face ao bloqueio negocial imposto pelo Governo”, explicou por sua vez o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, será pedido aos partidos que atuem “através de uma lei da República para que se acabe com este problema o mais rapidamente possível para não prejudicar o terceiro período”.