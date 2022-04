Programa de Governo. Oposição deixa críticas ao documento

Só os deputados do partido votaram a favor. O PSD e a Iniciativa Liberal abstiveram-se.Os deputados estiveram nos últimos dois dias a analisar e debater o programa do governo, com várias críticas ao documento.



Cumprindo esta formalidade. o governo entra oficialmente em funções.



A moção de rejeição do Chega ao programa do governo foi votada depois de uma pausa de 15 minutos nos trabalhos.



A ministra Mariana Vieira da Silva encerraou o debate por parte do governo.



Reportagem de Madalena Salema.