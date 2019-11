Programa do Governo da Madeira aprovado com votos contra da oposição

O programa foi discutido na Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal, sob forma de moção de confiança, entre segunda-feira e hoje, na presença de todo o elenco governativo.

O PSD venceu as eleições legislativas regionais em 22 de setembro, mas perdeu, pela primeira vez, a maioria absoluta com que sempre governou o arquipélago, elegendo 21 dos 47 deputados do parlamento regional.

Para assegurar a governação com maioria absoluta, os sociais-democratas fizeram uma coligação com o CDS-PP, que conseguiu três mandatos e que passou assim a integrar o executivo liderado por Miguel Albuquerque, com as pastas da Economia (Rui Barreto) e a do Mar e Pescas (Teófilo Cunha).