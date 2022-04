Programa do Governo entregue na Assembleia da República

A entrega formal foi feita na sala de visitas do parlamento pouco antes das 12h30, no formato que habitualmente acontece na entrega dos Orçamentos do Estado.





No final da entrega do programa do Governo, Ana Catarina Mendes afirmou aos jornalistas que o programa do Governo “contém todos os compromissos eleitorais que assumimos durante a campanha. Para continuarmos a responder às questões de pandemia, aos portugueses e aos seus problemas”.



No entanto, devido à invasão da Rússia à Ucrânia o executivo liderado por António Costa procedeu a um reajustamento.



“Mas evidentemente, depois de 24 de fevereiro, não só o mundo mudou. Como mudou Portugal. E é preciso responder às consequências económicas e sociais decorrentes da guerra. E por isso, este programa de Governo tem um reajustamento, precisamente, no sentido de podermos responder a todos os desafios que foram colocados ao mundo e a Portugal, perante essa realidade”, acrescentou a ministra.



Segundo Ana Catarina Mendes, “é também um programa de Governo para esta legislatura. Uma legislatura longa, são quatro anos e meio, que estamos aqui para servir os portugueses. Para cumprir aquilo a que nos propusemos. Manifestando, assim, o nosso compromisso e continuando a reafirmar o nosso compromisso nos portugueses que em nós confiaram. Para com estabilidade, com previsibilidade, com segurança continuarmos a ter um bom programa. E sobretudo, um bom país. Um país mais desenvolvido onde as pessoas possam viver melhor”.



A apresentação está marcada para as 15h00 e será feita pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.



O programa foi aprovado na primeira reunião do Conselho de Ministros, na quinta-feira, e será discutido no plenário do parlamento nos dias 7 e 8 de abril.