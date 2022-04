Programa Governo. PAN lamenta que executivo não tenha ouvido forças políticas

Inês Sousa Real lamentou que o Governo tenha apresentado o seu programa sem uma "auscultação a todas as forças políticas". A líder do PAN recordou que António Costa tinha prometido que a maioria absoluta não significaria ausência de diálogo e, no entanto, deu agora "um mau exemplo".