Programa Governo. Rui Tavares acusa executivo de ignorar mudanças internacionais do último mês

O deputado do Livre lamenta que grande parte do programa do primeiro-ministro António Costa corresponda ao programa do candidato às eleições António Costa, como se nada tivesse mudado entre 30 de janeiro e 1 de abril quando, sublinha Rui Tavares, o mundo mudou radicalmente.