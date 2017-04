Programas de Estabilidade e Reformas "só vinculam o Governo", diz Passos

RTP 17 Abr, 2017, 16:16 / atualizado em 17 Abr, 2017, 18:15 | Política

“O PSD não vai requerer a votação nem do Programa de Estabilidade nem do Plano Nacional de Reformas, como aliás não o fez o ano passado”, afirmou no Palácio de Belém o presidente do PSD.



“Não sei se os partidos que suportam o Governo estão confortáveis com as escolhas feitas pelo Governo em matéria de Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas, mas essa é uma questão da maioria”, acrescentou.



“Partido dos contras”

“Comprometidos”

As duas “peças que vinculam o Governo à Comissão Europeia não têm de ser da parte do PSD nenhuma intervenção particular”, insistiu Passos Coelho.Questionado sobre o anunciado projeto de resolução do CDS-PP, tendo em vista a rejeição de ambos os programas, e o sentido de voto do PSD, Passos remeteu uma decisão para o momento em que for divulgado o teor da iniciativa democrata-cristã. Mas sempre foi recordando que, em 2016, os social-democratas votaram a favor.Recebida após o PSD, a delegação socialista deixou o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa a acusar o PSD de estar reduzido a um “partido dos contras”.Ao mesmo tempo, o líder parlamentar socialista e presidente do partido, Carlos César, saudou o Governo por combinar “responsabilidade social e responsabilidade financeira” nos programas de Estabilidade e Nacional de Reformas.Questionado sobre a posição crítica do PSD face aos documentos, César afirmou desejar que o PSD possa ser “útil a Portugal”.“Reduzir o PSD, como faz o doutor Pedro Passos Coelho, a um partido de contestação permanente, a um partido de contras é muito pouco para a ambição que o PSD devia ter no contexto português”, lançou.A última delegação partidária a ser recebida esta segunda-feira em Belém foi a do Bloco de Esquerda. Em declarações aos jornalistas, Catarina Martins afirmou que o partido “não vê razões” para mudar a postura do ano passado. Ou seja, entende não submeter a votos o Programa de Estabilidade.“O BE não vê razões para alterar a sua posição do ano passado. O Programa de Estabilidade é um documento da exclusiva responsabilidade do Governo, nós focamo-nos na negociação do Orçamento do Estado, esse sim um documento votado na Assembleia da República”, frisou a coordenadora do Bloco.“Estamos comprometidos com uma solução de Governo que permita continuar uma maioria parlamentar que suporte orçamentos do Estado que permitam a recuperação de rendimentos do trabalho em Portugal”, enfatizou.O Presidente da República deu início pelas 14h00 a uma primeira ronda de audiências aos partidos com assento parlamentar sobre o Programa de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas, aprovados na semana passada em Conselho de Ministros.Depois de PSD, PS e BE, Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir na terça-feira PCP, PEV, PAN e CDS-PP.