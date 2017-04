Programas de Estabilidade e Reformas "só vinculam o Governo", diz Passos

Pedro Passos Coelho explicou que "são dois documentos que vinculam o Governo e só o Governo". "



Não sei se os partidos que suportam o Governo estão confortáveis com as escolhas feitas pelo Governo em matéria de Programa de Estabilidade e do Programa Nacional de Reformas, mas essa é uma questão da maioria", acrescentou o líder do PSD.



Estas duas "peças que viincuilam o Governo à Comissão Europeia não têm de ser da parte do PSD nenhuma intervenção particular", concluiu Passos Coelho, lembrando que este ano o executivo nem sequer quis ouvir a oposição, ao contrário do que sucedeu o ano passado.



O Presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou esta tarde às 14 horas com o PSD uma ronda de audiências aos partidos sobre o Programa de Estabilidade e o Plano Nacional de Reformas apresentados pelo Governo socialista de António Costa.