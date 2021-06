Projetos do BE e IL sobre canábis merecem "análise mais profunda" na especialidade, diz PS

Ao longo do debate potestativo do BE sobre o projeto de lei da legalização da canábis para uso pessoal -- ao qual se juntou o da Iniciativa Liberal -- foram várias as intervenções da bancada do PS, mas a intervenção final coube a Alexandre Quintanilha, deputado que presidiu à Comissão para a Estratégia Nacional de Combate à Droga e cujo trabalho foi muito elogiado ao longo de toda a sessão que decorreu no plenário do parlamento.

"O PS considera que estes projetos de lei merecem uma análise mais profunda no local apropriado. Ainda bem que o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal pediram a descida dos projetos para permitir esse debate no sítio próprio", enfatizou, numa referência aos requerimentos, entretanto aprovados, para a descida à especialidade por 60 dias, sem votação, de ambos os diplomas.

Na perspetiva do deputado socialista, os projetos de lei bloquista e liberal "focam o tema da legalização da canábis para uso pessoal", considerando que "são fortes os argumentos" nessa defesa.

"No entanto, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, para transferir a canábis e a resina de canábis da Lista IV para a Lista I da referida Convenção Única sobre Estupefacientes, deixa claro que o objetivo não é autorizar o seu consumo recreativo, mas sim estimular o progresso do conhecimento coletivo da utilidade terapêutica da canábis e dos efeitos nocivos associados ao seu consumo", avisou.

Alexandre Quintanilha sublinhou que a "evidência científica atual sobre a canábis mostra que o seu consumo está associado a um conjunto vasto de efeitos amplamente documentados em humanos".

"Estes efeitos não afetam todos os consumidores e alguns deles só mesmo uma pequena minoria, mas, enquanto para o álcool, o risco associado ao seu uso pode ser determinado em função das quantidades, não dispomos ainda dessa informação relativamente à canábis", explicou.

Para o deputado do PS, "perceber a variabilidade destes efeitos exige estudos continuados em populações alargadas e diversificadas", o que "leva tempo".

"E ainda estamos longe de termos os dados relevantes para uma literacia cidadã robusta e menos sujeita à desinformação", avisou.

Já o PCP, pela deputada Paula Santos, começou por enfatizar a inexistência de consenso científico sobre o consumo de canábis, que considerou ser "um problema complexo" e que requer "ponderação".

De acordo com a deputada comunista, a estratégia de combate à toxicodependência resultou devido a três fatores, nomeadamente a alteração da legislação, a criação de comissões para dissuasão da toxicodependência e um modelo de intervenção coerente, mas acusou o governo PSD/CDS-PP de ter "destruído a coerência" e o executivo socialista por ainda não ter agido nessa matéria.

"O que se trata é de termos uma estrutura assente numa política coesa, coerente e que permita uma resposta ampla", definiu.

Quanto ao PAN, a deputada Bebiana Cunha deixou implícito o acolhimento das propostas de legalização do consumo pessoal de canábis, ao recordar que o partido já tinha apresentado na legislatura anterior um projeto sobre plantação, aquisição e consumo para fins medicinais que já previa o autocultivo dessa planta.

Nesse sentido, indicou as vantagens de um cenário de legalização nas áreas da saúde e da segurança.

"O autocultivo é encarado como uma alternativa fundamental ao consumo através das redes de tráfico, ao interromper o circuito de financiamento dessas redes, que atualmente vão buscar cerca de metade dos seus lucros à venda de canábis", referiu.

Para o PAN, "ao nível da saúde, reduz-se o risco de compra de produtos sem qualquer controlo de qualidade, potencialmente adulterados, processados e transportados em condições insalubres e inadequadas".