Promessas e críticas ao PS foram mote na Convenção da Aliança Democrática

Luís Montenegro, líder do PSD, anunciou várias propostas para colocar em prática caso assuma o cargo de primeiro-ministro.Quem não gostou da convenção foi Pacheco Pereira. O militante do PSD lamentou sobretudo o aplauso ao discurso do regressado Pedro Santana Lopes, que tinha abandonado o partido em 2018.Pacheco Pereira diz-se mesmo envergonhado com a estratégia definida pela actual liderança do PSD.