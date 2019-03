Propaganda. Rio encara diploma socialista como "trabalhável"

Carlos Santos Neves - RTP20 Mar, 2019, 15:27 / atualizado em 20 Mar, 2019, 15:29 | Política

“Se entra em vigor em 1 de julho ou em 1 de janeiro, podemos debater com o PS e com os outros partidos, sendo certo que, se não entrar em vigor em 1 de julho, as normas ainda são mais apertadas e suscetíveis de terem leitura mais radical”, afirmou o líder do PSD, em declarações aos jornalistas à margem de um encontro, na São Caetano à Lapa, com responsáveis de federações e associações de estudantes.



Questionado sobre a possibilidade de os social-democratas avançarem com uma proposta própria, Rui Rio admitiu que a iniciativa do partido de António Costa “é trabalhável”.Na terça-feira, à saída de uma audiência com o Presidente da República, em Belém, o presidente do PS, Carlos César, sustentou que a oposição não pode “aprisionar o Governo numa sala”.





“Se o PS aceitar, não vale a pena estar a duplicar para dizer eu também apresento”, enfatizou mesmo o presidente do PSD, para acrescentar que o que importa é deixar “o problema resolvido”.



A controvérsia surgiu com uma nota da Comissão Nacional de Eleições sobre as eleições europeias, agendadas para 26 de maio. Nesse texto, o órgão indicava que, a partir da publicação do decreto com a data da votação, estava “proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública”, ao abrigo da Lei 72-A/ 2015 de 23 de julho.



O diploma agora apresentado pelo Partido Socialista estabelece que fica proibida a publicidade institucional “a partir do momento em que são entregues as listas e fixados os candidatos e forças políticas”; são “abrangidos os titulares e os órgãos que se apresentam a eleições”, excetuando-se “atividades que já estão em curso antes da entrega das candidaturas, atividades regulares e sazonais que correspondem à gestão corrente das entidades”.



“Em relação aos atos eleitorais que se realizam em 2019, a lei não terá aplicação”, vinca o mesmo projeto.



Já relativamente ao mal-estar no seio da estrutura açoriana do PSD, que decidiu ficar à margem da campanha para as europeias, por causa da composição da lista, Rio quis somente reafirmar o “maior respeito” por Mota Amaral – ao antigo presidente do Governo Regional dos Açores foi atribuído a oitava posição, teoricamente não elegível.



O dirigente laranja confirmou ainda que o cabeça-de-lista, Paulo Rangel, tenciona fazer campanha nos Açores.

“Direção de campanha do Governo”



Ao anunciar, na terça-feira, a entrega do diploma sobre as restrições à publicidade institucional, Carlos César defendeu que “o Governo deve cumprir a sua missão, deve realizar o seu programa, deve contactar as instituições, deve mostrar a sua obra, deve ter uma postura de proximidade, respeitando, é certo, a lei no tempo próprio”.



“Mas a oposição não pode aprisionar o Governo numa sala, impedindo-o de dizer aos portugueses a situação com que se confronta, as medidas que tem realizado e os sucessos que tem alcançado”, contrapôs o presidente do PS, à saída do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa.A lei que estipula o regime da cobertura jornalística em período eleitoral e regula a propaganda através de publicidade comercial foi aprovada em 2015 por PSD e CDS-PP, com os votos contra dos demais partidos com representação parlamentar.



“Quando o Governo toma uma medida boa, acusam-nos de eleitoralismo, quando o Governo tem menos sucesso em algum outro aspeto, acusam-nos de incompetência, quando o Governo visita um empreendimento é porque está a trabalhar para as eleições, quando a oposição visita um empreendimento e o critica, está a trabalhar no plano cívico e sem qualquer reparo que deva merecer”, acentuou o dirigente socialista.



Na segunda-feira, dia em que foi recebida pelo Chefe de Estado, Assunção Cristas reafirmara críticas ao comportamento do Executivo, acusando-o mesmo de se ter transformado “numa direção de campanha do PS”.



“Tive a oportunidade de reafirmar junto do senhor Presidente da República a nossa perceção de que o Governo se transformou numa direção de campanha do PS. De resto, isso mesmo foi uma das críticas que apresentamos aquando da moção de censura ao Governo, que o Governo remodelado se tinha transformado numa direção de campanha do PS e isso hoje é por demais evidente”, carregava então a líder do CDS-PP, após a audiência com Marcelo.



“Entendemos que, primeiro, há uma lei que é preciso ser cumprida e por isso fizemos uma queixa à CNE e, depois, nós sabemos que este é o tempo em que o Governo usará de todos os meios ao seu dispor para poder ter o melhor resultado”, diria ainda Cristas.



Por sua vez, no mesmo dia e também a partir de Belém, o secretário-geral do PCP alertava contra qualquer alteração legislativa concretizada “apressadamente”.



“Existe o posicionamento da CNE, CNE que funciona com uma lei que o PCP não apoiou. Nesta fase deve haver um sentimento de neutralidade, de não abuso de inaugurações injustificadas”, propugnou Jerónimo de Sousa.



“Assumir regra dessa imparcialidade, da necessidade do pluralismo, de valores que eleições democráticas comportam, mas se houver bom senso isso não será um problema. Infelizmente, nem sempre tem acontecido assim”, vincou o secretário-geral comunista.



c/ Lusa