Proteção Civil. Ministro mantém confiança no secretário de Estado

02 Ago, 2019

“O Governo está em pleno funcionamento, está em pleno cumprimento da sua missão”, começou por afirmar o titular da pasta da Administração Interna.



Questionado sobre a controvérsia suscitada pelas notícias de negócios de familiares de governantes com entidades públicas, designadamente sobre o eventual impacto na credibilidade do Executivo, Eduardo Cabrita retorquiu: “Não sei do que é que está a falar”.



“Essa questão não tem nada a ver com Proteção Civil, é disso que estamos aqui a falar hoje. Julgo que está a falar de uma situação relativamente à qual foi já esclarecida pelo senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, enquanto primeiro-ministro em exercício”, prosseguiu o ministro.



“Foi pedido, face às dúvidas, quanto a aplicações, de facto, que seriam totalmente deslocadas da lei, um parecer à Procuradoria-Geral da República”, acrescentou.



O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, sustentou na quinta-feira que o Governo deve “refletir e agir em conformidade” com o que vier a ser o teor do parecer pedido à Procuradoria-Geral da República.



“Ataque destrutivo à democracia”



Na quinta-feira,, sublinhando estar a falar em nome do primeiro-ministro. Já o havia dito na quarta-feira.Após a reunião do Conselho de Ministros, o ministro dos Negócios Estrangeiros foi questionado sobre o silêncio de António Costa face à divulgação de casos de empresas de familiares de membros do Governo envolvidos em negócios com o Estado. Santos Silva lembrou que o primeiro-ministro “já se pronunciou através de comunicado do seu gabinete”.O gabinete de Costa pediu na passada terça-feira ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República um parecer tendo em vista o “completo esclarecimento” sobre impedimentos de entidades empresariais em que familiares de titulares de cargos políticos detenham participações acima de dez por cento do capital.“É totalmente absurdo - para um olhar não jurídico - pensar que a empresa do meu pai - estou a ficcionar -, que há anos vende equipamentos industriais a muitíssimos clientes, entre os quais, por exemplo, num certo momento, um centro de formação profissional, possa ser impedida de realizar essas atividades não sendo eu ministro do Trabalho nem tendo eu nenhum poder de direção, tutela ou superintendência sobre a entidade pública que é cliente dessa empresa”, disse Augusto Santos Silva.“O absurdo ainda é maior porque na redação que existia e que alguns querem que seja interpretada sem mais, literal e absurdamente, se diz que, mesmo em relação a entidades que em nada dependem do Governo, como são as universidades, que gozam de autonomia constitucional, esse impedimento se verificaria”, carregou o ministro dos Negócios Estrangeiros.“Basta pensar nestes exemplos: um familiar meu que tem uma empresa de jardinagem ser impedido de ter como cliente uma junta de freguesia quando eu não tenho nada a ver nem com autarquias nem com juntas de freguesia nem atividades desse tipo, evidentemente que é absurdo. Mas ainda é mais absurdo por isto: eu não posso, felizmente, à luz da lei, determinar ou condicionar as atividades do meu filho, é maior de idade. Mas a lei diz que posso ser destituído - se fosse interpretada literalmente - por decisões de meu filho nas quais não tenho nenhuma espécie de interferência”, voltou a exemplificar.. A consequência legal pode ser a demissão do titular do cargo.O filho do secretário de Estado da Proteção Civil, noticiou recentemente a imprensa, celebrou três contratos com o Estado, por via de uma empresa da qual é acionista.A imprensa noticiou posteriormente outros casos: Pedro Nuno Santos, ministro da Habitação e Infraestruturas, Francisca Van Dunem, ministra da Justiça, e Graça Fonseca, ministra da Cultura, têm familiares que celebraram contatos com estruturas públicas.Nos últimos dias,Depois de o dirigente socialista Porfírio Silva ter acusado, na quinta-feira, o partido de Assunção Cristas de terem desferido um “ataque” ao PS “como instituição da democracia, a líder dos democratas-cristãos acusou o partido do Governo de fazer um “ataque destrutivo à democracia”, tratando o Estado “como se fosse a sua casa”.“Ataque à democracia é ver este Governo e este primeiro-ministro a tratarem o Estado como se fosse a sua casa, a casa da grande família socialista, e agora terem dúvidas sobre uma lei que até agora não gerou dúvidas e que é bastante clara. Isso é que eu acho que é um ataque destrutivo da nossa democracia”, lançou Cristas.Na véspera, coubera a Cecília Meireles, vice-presidente do CDS-PP, acusar o PS de agir como “se fosse dono do Estado”.