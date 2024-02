Protesto polícias. Marcelo não vê que eleições possam estar em causa

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a situação das forças de segurança em Portugal, que têm estado em protesto, "é um grande desafio para o próximo Governo". Por isso, e considerando que o país vive um "período eleitoral", o presidente da República diz que "é importante que as forças políticas tomem uma posição e se definam perante essa matéria".



"Neste período eleitoral, como é natural, tem havido manifestações e reivindicações das mais diversas", continuou. "No que respeita às forças de segurança, penso que houve um acordo das forças políticas. (...) No sentido de admitirem que têm razão, que é legítimo o seu protesto e no sentido que é urgente resolver esse problema".



Por essa razão, o chefe de Estado considerou que para o "futuro Governo", "uma das preocupações que tem como prioritária é corresponder àquilo que é uma legítima aspiração e a correção ou compensação de uma desigualdade que se introduziu".



"Nesse sentido, o objetivo principal da Plataforma (...) tem sido atingido: sensibilizar os portugueses, ter o apoio dos portugueses, sensibilizar os partidos políticos e ter a aceitação dos seus pontos de vista em geral".



Para o presidente da República, a resposta aos protestos das polícias é "um assunto com prioridade" porque "os portugueses sentem-se seguros, na medida em que as forças de segurança lhes deem segurança".



Isto significa, nas palavras de Marcelo, que "em cada momento é preciso que as forças de segurança vão (...) encontrando formas que correspondam a este sentimento de segurança dos portugueses", durante as suas lutas e reivindicações.