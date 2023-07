Protestos das forças de segurança. MAI quer evitar "constrangimentos" durante a JMJ

Em entrevista ao 360 da RTP3, o ministro da Administração Interna enfatizou que há "vários investimentos em curso" para melhorar a situação dos polícias, mas reconhece que há temas que "estão a ser objeto de negociação" com os sindicatos.

José Luís Carneiro adiantou ainda que há reuniões com várias estruturas sindicais nos próximos dias, ainda antes do arranque oficial da Jornada Mundial da Juventude, com o objetivo de chegar a um consenso e evitar ações de protesto. Disse "compreender a luta" e reconhecer o direito à manifestação por parte das forças de segurança, desde que isso não comprometa o próprio evento.

"Não queremos que crie qualquer constrangimento a sua santidade, o papa, e sobretudo num momento muito especial para a afirmação de Portugal como o país que está entre os cinco mais pacíficos da Europa e os sete mais pacíficos do mundo", classificação para a qual "as nossas forças de segurança são essenciais", acrescentou.







Desde segunda-feira que os polícias e forças de segurança estão a entregar panfletos de protesto a quem chega a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, que se realiza na próxima semana. Estão previstas várias ações de protesto na próxima semana, nomeadamente junto à residência do presidente da República, em Belém, na altura em que irá receber o papa Francisco.







Sobre a mobilização para a JMJ, José Luís Carneiro estima que haja "entre 16 mil a 20 mil" elementos de todas as forças e serviços de diferentes entidades que contribuem para o plano global de segurança.





O ministro da Administração Interna adiantou ainda que foi assegurado o alojamento para os polícias que chegam do resto do país, bem como o transporte, refeições e o pagamento de ajudas de custo. Sublinhou ainda que "mais de 50 por cento" dos agentes da PSP se voluntariaram para participar na segurança da JMJ.



Ignições na origem de "dois terços" dos incêndios





Outro tema a dominar a entrevista do governante à RTP foi o dos incêndios, em particular os que ocorreram nos últimos dias, em Cascais e Almodôvar. Sobre o primeiro, ainda não há indicações ou conclusões quanto às causas do incêndio.





"Foi um incêndio que fez temer o pior", assumiu o ministro, assinalando a grande proximidade das chamas às habitações e mesmo ao próprio hospital.







Assinalou que as forças de combate a incêndios estão a apostar no ataque rápido ao fogo com meios aéreos. "O ataque inicial é essencial para evitar que uma ignição se possa transformar num grande incêndio", vincou.







A taxa de eficácia está atualmente nos 95 por cento, adiantou o ministro, mas as condições atmosféricas nem sempre ajudam, nomeadamente "temperaturas acima de 30 graus, humidade abaixo de 30 por cento e ventos acima de 30 quilómetros".





Estas são as condições ideais para os "incêndios extremos", como os que estão a ocorrer noutros países, como Grécia, França, Espanha ou Canadá.







Por isso, importa "limitar os riscos" e tomar todas as medidas de precaução, até porque "dois terços dos incêndios" têm origem em ignições, como ocorreu esta quarta-feira em Almodôvar.







O quadro é, a esta altura, menos grave do que no ano passado. No entanto, ainda que as temperaturas estejam mais baixas, o vento "traz complexidade e intensidade aos incêndios".







Por fim, questionado sobre uma eventual remodelação no Governo de António Costa, o ministro José Luís Carneiro sublinhou que essa é uma matéria da "competência exclusiva do primeiro-ministro".





O responsável pela pasta da Administração Interna recusou também qualquer comentário a uma eventual corrida à sucessão de António Costa no PS. "Seria uma desconsideração estar a pronunciar-me sobre um assunto dessa natureza”, considerou.