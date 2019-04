Provedora de Justiça alerta para falhas na Segurança Social

Antena 124 Abr, 2019, 10:23 / atualizado em 24 Abr, 2019, 10:37 | Política

A provedora afirma que já alertou o Governo para o agravamento das falhas nos últimos meses, mas não obteve resposta.







Entrevista na íntegra conduzida pelo jornalista da Antena 1 Nuno Rodrigues.







Entre as dezenas de queixas, há pessoas obrigadas a trabalhar para além da idade legal da reforma e outras que ficam sem qualquer rendimento, por causa dos atrasos na atribuição de pensões.



No ano passado, chegaram ao conhecimento de Maria Lúcia Amaral casos de pessoas que estavam há mais de um ano à espera de resposta. Período em que a Provedoria de Justiça recebeu mais queixas, desde que este cargo foi criado, há mais de quatro décadas.



A provedora adianta que as falhas nos serviços da Segurança Social vão ser destacadas no relatório a entregar ao Parlamento no próximo mês. A Antena 1 já pediu esclarecimentos ao Ministério do Trabalho.