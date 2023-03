Provedora de Justiça sem resposta do Governo sobre regime de mobilidade por doença dos professores

A provedora defende, por exemplo, a aprovação de um novo e adequado regime de protecção dos docentes na doença ou a actualização das doenças incapacitantes que são abrangidas.Matéria que Mário Nogueira não poupa nas críticas a este regime de mobilidade por doença.A Federação Nacional dos Professores esteve reunida esta manhã com o Bloco de Esquerda, na Assembleia da República, onde levou vários assuntos que os professores reivindicam.A coordenadora do Bloco de esquerda, Catarina Martins, insiste que o Governo não sabe negociar e que tem estado fora da lei, no que toca à forma como tem lidado com as greves dos professores.