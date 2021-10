"Próximos tempos" de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa serão "obviamente difíceis", diz Rui Rio

Na tomada de Posse de Carlos Moedas, na Câmara Municipal de Lisboa, Rui Rio afirmou que os "próximos tempos" para o futuro autarca serão "obviamente difíceis". Quanto ao Orçamento do Estado para 2022, o líder do PSP reafirmou que continua "preocupado" com as circunstâncias das negociações e a possibilidade de uma "crise política". Quanto ao Orçamento do Estado para 2022, o líder do PSP reafirmou que continua "preocupado" com as circunstâncias das negociações e a possibilidade de uma "crise política".