PRR. Bloco de Esquerda fala em desperdício de 250 milhões de euros

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Mariana Mortágua fala de um desperdício suspeito de 250 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência. No Jornal 2 da RTP, a deputada do Bloco de Esquerda lembrou que é preciso um escrutínio apertado na atribuição de fundos públicos.