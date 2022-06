Antonio Costa apresentou esta terça-feira, em Lisboa, os 51 consórcios finalistas do concurso das chamadas Agendas Mobilizadoras do PRR, com muitos milhões de investimento para projetos nacionais na área da inovação. O objetivo é ajudar a transformar a economia portuguesa.O primeiro-ministro defende ainda que o PRR não é uma "fantasia abstrata" e assinala que há metas com as quais Portugal e os candidatos ao financiamento estão comprometidos com Bruxelas.