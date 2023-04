PS 50 anos. Mário Soares foi o primeiro secretário-geral do partido

O Partido Socialista faz 50 anos. Em 1973, na Alemanha, 27 pessoas - incluindo Mário Soares e Tito de Morais - reuniram-se para fundar o PS. Ao longo da semana a RTP, conta-lhe as memórias do partido que se cruzam com a História do país.