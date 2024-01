PS Açores critica os atrasos nas obras no Porto das Lajes, na ilha das Flores

O líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, critica os atrasos nas obras e aponta o dedo ao governo de coligação liderado pelo PSD.



O líder socialista não tem dúvidas de que esta demora prejudica a economia da ilha açoriana.



O PS Açores em campanha, ontem, pela ilha das Flores, com críticas à governação do social-democrata José Manuel Bolieiro.



As eleições regionais estão marcadas para dia 4 de Fevereiro.