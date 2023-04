PS acusa eurodeputados de PSD e CDS de aprovarem barreiras anti-imigração

Foto: Julien Warnand - EPA

O grupo parlamentar do PS no Parlamento Europeu acusa os eurodeputados do PSD e do CDS de terem votado ao lado da extrema-direita, no sentido de permitir que o orçamento da União Europeia do próximo ano financie a construção de barreiras anti-imigração com fundos europeus. Acusação que ambos os partidos rejeitam, assegurando que votaram contra a alínea do texto que prevê a construção dessas barreiras.