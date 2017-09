PS acusa Paulo Rangel de "mentir" e diz ser indigno "aproveitamento político" de tragédias

RTP 01 Set, 2017, 16:08 / atualizado em 01 Set, 2017, 16:11 | Política

O PS considerou hoje "indigno" que Paulo Rangel tente tirar ganhos políticos da tragédia de Pedrógão Grande, acusando o eurodeputado do PSD de mentir porque o Governo não fez cortes, mas sim aumentou orçamentos em áreas centrais do Estado.



A resposta de João Galamba surge depois de, na Universidade do Verão do PSD, o eurodeputado Paulo Rangel ter acusado o Governo de "dar com uma mão e tirar com a outra" e de "deteriorar o Estado" com "cortes brutais" que já causaram vítimas "e não foram poucas".



"Aquilo que Paulo Rangel diz é grave por duas razões: a primeira é que é pura e simplesmente mentira o que diz porque não houve qualquer corte, muito menos um corte brutal, na saúde, na educação ou na proteção civil", acusou o porta-voz do PS.



João Galamba garantiu que "os orçamentos nessas áreas cresceram todos", dados que "são públicos e facilmente comprováveis".

c/ Lusa

Por outro, João Galamba lamentou "a tentativa de instrumentalização da tragédia de Pedrógão Grande para ganhos políticos", considerando tratar-se de “uma atitude indigna que resulta do desespero político em que o PSD se encontra"."Ficamos hoje a saber que a Universidade de Verão do PSD se está a especializar em lecionar factos alternativos e indignidade política e escolheu um bom representante para isso porque Paulo Rangel, em indignidade, já nos tem dado vários exemplos no passado e voltou a dá-los hoje", condenou.De acordo com João Galamba, "os únicos cortes radicais nessas áreas foram feitos durante o Governo PSD/CDS que Paulo Rangel apoiou entusiasticamente".O PSD, segundo o porta-voz socialista, "não tem discurso e como está desesperado dispara em todas as circunstâncias e sem olhar a meios"."Essa tentativa de tirar dividendos políticos de mortes e de uma tragédia é um momento muito triste na democracia portuguesa e eu espero que o PSD saia desse registo rapidamente para bem de todos nós e do próprio PSD", apelou.Para o dirigente socialista, esta tentativa de aproveitamento político do incêndio de Pedrógão Grande "tem sido a marca do PSD desde que tragédia aconteceu em junho"."Tivemos o caso dos suicídios, o caso da alegada lista com mortes escondidas e agora temos esta declaração de Paulo Rangel", recordou.Na opinião do deputado do PS "é lamentável que o PSD se acantone nesse tipo de discurso, que é uma falta de respeito para com as pessoas, para com as vítimas e dá uma triste imagem de um partido que é um partido importante na democracia portuguesa".