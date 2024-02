PS admite viabilizar governo minoritário da AD

No frente-a-frente de ontem à noite, os líderes de PS e PSD apresentaram estratégias distintas para melhorar o país, em áreas como os impostos, a saúde, ou a habitação e falaram, Inês Ameixa, sobre os cenários possíveis de governação, após as eleições antecipadas.O único frente-a-frente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro nesta campanha eleitoral foi realizado no cineteatro Capitólio em Lisboa.No exterior, centenas de polícias, guardas prisionais e militares da GNR estiveram concentrados junto ao edifício.Foi para ali que se deslocaram, depois da manifestação que tinha sido convocada para a Praça do Comércio.A mudança no local do protesto, já levou a Direção Nacional da PSP a comunicar ao Ministério Público a realização de uma manifestação não-autorizada.No debate, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, criticou esta violação da lei, por parte dos elementos das forças de segurança.Quanto a Luís Montenegro, não criticou o protesto não-autorizado dos agentes da PSP e militares da GNR.Disse apenas que pretende abrir negociações, caso seja eleito primeiro-ministro.A posição dos líderes de PSD e PS, face à manifestação das forças de segurança junto ao cineteatro Capitólio. Um protesto acompanhado pela repórter Camila Vidal.O protesto não foi autorizado para aquele local e que já levou a PSP a reportar o caso ao Ministério Público.