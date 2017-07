Partilhar o artigo PS aponta "fiasco" das "premonições" de Passos e cartazes de Cristas no ecoponto Imprimir o artigo PS aponta "fiasco" das "premonições" de Passos e cartazes de Cristas no ecoponto Enviar por email o artigo PS aponta "fiasco" das "premonições" de Passos e cartazes de Cristas no ecoponto Aumentar a fonte do artigo PS aponta "fiasco" das "premonições" de Passos e cartazes de Cristas no ecoponto Diminuir a fonte do artigo PS aponta "fiasco" das "premonições" de Passos e cartazes de Cristas no ecoponto Ouvir o artigo PS aponta "fiasco" das "premonições" de Passos e cartazes de Cristas no ecoponto