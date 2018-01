PS apresenta propostas para transparência de cargos públicos

Os socialistas sugerem um alargamento do regime de incompatibilidades e a criação de uma entidade para a transparência, designada pelo Tribunal Constitucional.



As propostas do PS implicam também um novo código de conduta dos deputados, para prendas que recebam, e o registo das entidades que representam interesses privados no Parlamento.



As medidas deverão ser votadas na comissão para o reforço da transparência até ao final de fevereiro.