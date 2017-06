PS aprova primárias a partir de 2018, com compromisso de Costa -- Daniel Adrião

Lusa 17 Jun, 2017, 19:59 | Política

A instituição definitiva de primárias abertas a simpatizantes para a escolha do secretário-geral e dos candidatos a deputados, eurodeputados e autarcas dependerá da aprovação pelo Congresso de 2018, e a eleição do líder do PS, que o antecede, deverá ainda ser, portanto, segundo as regras atuais.

"Haverá primárias no PS", declarou Daniel Adrião aos jornalistas, no final da reunião da Comissão Nacional do PS, que decorreu num hotel de Lisboa.

"Temos o compromisso do secretário-geral de que isso será feito no Congresso de 2018 e, a partir daí, quer os candidatos a deputados, quer os candidatos a presidentes de câmara, quer o candidato a secretário-geral será escolhido através do método de primárias abertas", acrescentou.