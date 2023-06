PS avança com norma para esclarecer acesso aos apoios à renda

José Sena Goulão - Lusa

Os deputados do PS decidiram avançar com uma norma de esclarecimento sobre o acesso aos apoios à renda. A medida está a causar polémica, depois do despacho do Ministério das Finanças ter apertar os critérios de acesso.