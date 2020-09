PS avança com proposta de constituição de comissão parlamentar de inquérito

"Queremos que essa comissão parlamentar de inquérito sobre o Novo Banco tenha um objeto o mais amplo possível e que se parta para ela sem conclusões antecipadas", declarou o vice-presidente da bancada socialista, João Paulo Correia, em conferência de imprensa, na Assembleia da República.

Entre outros pontos, João Paulo Correia disse que importa apurar as causas da falhada venda do Novo Banco em 2016, assim como as consequências da "retransmissão das obrigações seniores para o Banco Espírito Santos (BES)" na ordem dos dois mil milhões de euros.

"Essa decisão provocou um dano reputacional no ?rating` da República, fazendo subir os juros da dívida publica, com pesados custos nas contas do Estadio. Também é preciso aprofundar essa matéria", frisou o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PAS, abordando um dos pontos que os socialistas dizem não se encontrar presente na proposta de inquérito parlamentar apresentada pelo Bloco de Esquerda.