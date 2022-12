PS chumba audição parlamentar a MNE e secretário de Estado sobre investigação ligada à Defesa

A Comissão de Defesa Nacional chumbou hoje as audições do ministro dos Negócios Estrangeiros e do secretário de Estado da Defesa sobre a investigação "Tempestade Perfeita", tendo o PS invocado que o Chega já agendou um debate com Cravinho.