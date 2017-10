Partilhar o artigo PS com 157 presidentes de câmara eleitos oficialmente às 05 Imprimir o artigo PS com 157 presidentes de câmara eleitos oficialmente às 05 Enviar por email o artigo PS com 157 presidentes de câmara eleitos oficialmente às 05 Aumentar a fonte do artigo PS com 157 presidentes de câmara eleitos oficialmente às 05 Diminuir a fonte do artigo PS com 157 presidentes de câmara eleitos oficialmente às 05 Ouvir o artigo PS com 157 presidentes de câmara eleitos oficialmente às 05

Tópicos:

CDS PP, CDU, Livre,