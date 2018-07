PS conclui que parlamento traduz estabilidade antes da negociação do Orçamento

Lusa18 Jul, 2018, 21:15 | Política

Carlos César assumiu estas posições em conferência de imprensa, depois de ter salientado a importância da aprovação de diplomas do Governo para a descentralização de competências para as autarquias e para o combate à precariedade.

"Sentimos que a estabilidade tem sido uma nota dominante e que o Governo tem encontrado no parlamento condições muito favoráveis ao exercício pleno das suas competências e ao cumprimento do seu mandato", declarou o líder da bancada socialista.

Carlos César deixou logo depois uma mensagem aos parceiros parlamentares de esquerda (Bloco de Esquerda, PCP e PEV) sobre as negociações do Orçamento do Estado para 2019.

"Quero também renovar a confiança de que a aprovação do Orçamento do Estado para este último ano da legislatura será, certamente, um grande contributo que prestigiará a esquerda portuguesa e que confirmará a estabilidade do percurso", declarou.

Se o próximo Orçamento for aprovado e a legislatura terminar no prazo previsto, de acordo com o presidente da bancada do PS, tal "consolidará os bons resultados" que a atual maioria de suporte ao Governo "almejou no seu início e que tem alcançado até agora".