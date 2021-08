PS concorre a todos os municípios com "mais de 50 mil candidatos"

Na nota, o Partido Socialista (PS) anuncia que irá apresentar-se a votos em 2.759 freguesias e que concorre em "seis coligações", apoiando "nove candidaturas independentes" e contando "com 45 independentes a encabeçar as suas listas".

"O Partido Socialista continua assim a ser o maior partido do poder local democrático, com mais de 50 mil candidatos em todo o país, nos vários níveis autárquicos", lê-se no comunicado.

Segundo o partido, verifica-se ainda um "crescimento do número de mulheres" nas listas do PS para as eleições autárquicas, com 44 a serem cabeças de lista.

No mesmo comunicado, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, apela a que "todos participem no ato eleitoral", considerando que "combater a abstenção é um dever de todos".

"O poder local democrático é o grande espaço de rejuvenescimento democrático e a mais importante fonte de fortalecimento das instituições políticas", afirmou José Luís Carneiro.

Na segunda-feira foi o último dia para a entrega das listas de candidatos às eleições autárquicas de 26 de setembro.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).