PS confiante na vitória em Lisboa mas pede serenidade

"A primeira palavra é confiança. Estamos confiantes de que vamos ganhar as eleições em Lisboa. A confirmar-se o resultado, será a quinta vez que ganhamos as eleições em Lisboa", afirmou o socialista, no Pátio da Galé em Lisboa, onde decorre o acompanhamento da noite eleitoral.

Apontando que "as sondagens têm dado resultados muito diferentes entre si", Duarte Cordeiro salientou que é preciso "ter serenidade" e ir acompanhando os resultados.

"Por isso, amigas e amigos, serenidade e confiança até ao fim. Viva a coligação `Mais Lisboa`", concluiu o líder da FAUL no seu discurso, o primeiro após as primeiras projeções.

Logo depois das primeiras projeções transmitidas pelas televisões, os apoiantes presentes na sala levantaram-se e gritaram "Vitória, Vitória", assim como "Lisboa já votou e o Medina já ganhou".

Concorreram à presidência da Câmara de Lisboa Fernando Medina (coligação PS/Livre), Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), Beatriz Gomes Dias (BE), Bruno Horta Soares (IL), João Ferreira (PCP), Nuno Graciano (Chega), Manuela Gonzaga (PAN), Tiago Matos Gomes (Volt), João Patrocínio (Ergue-te), Bruno Fialho (PDR), Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!) e Ossanda Líber (movimento Somos Todos Lisboa).

Há quatro anos, o Partido Socialista obteve 42% dos votos (106.037), elegendo oito vereadores.

Fernando Medina é presidente da Câmara de Lisboa desde 2015, ano em que substituiu o atual primeiro-ministro, António Costa, no executivo municipal.