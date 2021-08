PS Congresso. Delegados socialistas farão todas as votações por via eletrónica

A votação por meios eletrónicos vai fazer-se não só em relação à aprovação da moção de política de orientação nacional -- estão duas em disputa, uma do secretário-geral, António Costa, e outra do dirigente socialista Daniel Adrião -- no sábado, a partir das 20:00, assim como na eleição dos órgãos nacionais do PS na manhã de domingo.

Nos anteriores congressos do PS, as moções políticas de orientação nacional eram votadas pelos delegados por braço no ar, enquanto as dos órgãos nacionais se faziam em urna por voto secreto.

Ainda de acordo com a mesma fonte dos socialistas, os delegados eleitos que estiverem impossibilitados de se deslocarem a Portimão no próximo fim de semana poderão acompanhar os trabalhos do congresso através de um link na Internet fornecido pelo partido e terão preservada a sua capacidade eleitoral, já que poderão também votar para a moção política e para os órgãos nacionais através de meios eletrónicos.

Num comunicado hoje divulgado pelo PS refere-se o principal motivo que levou recentemente este partido a optar por realizar o congresso do PS na Arena de Portimão, tal como estava previsto antes da pandemia da covid-19, e não distribuído por 13 locais distintos do país, como chegou a ser aprovado na penúltima Comissão Nacional desta força política.

De acordo com o PS, reuniram-se condições de segurança para realizar o congresso de forma presencial, num único espaço, "depois de ter sido atingida a vacinação completa para a covid-19 de 70% da população portuguesa".

O PS salienta depois que "os participantes terão de apresentar certificado digital válido à entrada ou, em alternativa, terão de fazer teste covid-19 à entrada do recinto" da Arena de Portimão.

"O evento irá respeitar as regras de segurança sanitária da Direção Geral de Saúde, nomeadamente o distanciamento social, a utilização de máscara, a definição de circuitos de entradas e saídas do recinto e a disponibilização de álcool gel", acrescenta-se no mesmo comunicado.