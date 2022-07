PS considera previsões "positivas e muito encorajadoras"

"O Partido Socialista regista com satisfação as previsões, reveladas hoje pela Comissão Europeia, de crescimento de 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) até ao fim do ano, acima dos 5,8% inicialmente estimados", lê-se num comunicado hoje divulgado pelo gabinete de imprensa do PS.

Segundo o PS, "estes números revelam que a economia portuguesa se mantém no topo da lista do crescimento económico em 2022, como um dos países da União Europeia que melhor está a conseguir resistir aos impactos provocados pela guerra na Ucrânia".

No comunicado, o secretário-geral adjunto do PS, João Torres, sublinha que os dados divulgados pela Comissão Europeia "indicam que as políticas de incentivo à recuperação económica, associadas às medidas de mitigação da pressão inflacionista, dinamizadas pelo Governo, têm contribuído para a resiliência da economia nacional".

"Estas previsões são positivas e muito encorajadoras. Constituem um estímulo para continuar o trabalho de relançamento da economia nacional. O PS e o Governo continuam focados em potenciar o crescimento económico, promover mais e melhor emprego e valorizar os rendimentos dos portugueses", refere o secretário-geral adjunto.

Para João Torres, as previsões macroeconómicas da Comissão Europeia, ao colocarem "a economia portuguesa no topo da lista do crescimento económico em 2022", são "um facto significativo que corrobora as políticas económicas desenvolvidas pelo Governo, mesmo num contexto de incerteza".

A Comissão Europeia reviu em alta de 0,7 pontos percentuais o crescimento do PIB português para este ano, para 6,5%, colocando o país como o que regista a maior expansão, segundo as previsões macroeconómicas hoje divulgadas.

Bruxelas prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal cresça 6,5% em 2022, quando em maio esperava uma expansão de 5,8%.

Esta previsão é mais otimista do que a do Governo, que espera uma expansão de 4,9%, e coloca Portugal não só a crescer acima da zona euro e da média da União Europeia, como o país com a maior expansão.

Nestas previsões, a Comissão Europeia revê também em alta de 2,4 pontos percentuais a taxa de inflação para Portugal, para 6,8% este ano, ainda que abaixo dos 7,6% previstos para a zona euro.

De acordo com as previsões macroeconómicas intercalares, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) deverá subir em Portugal de 0,9% em 2021 para 6,8% em 2022, antes de cair para 3,6% em 2023.

Em maio, Bruxelas previa que a inflação subisse em Portugal para 4,4% em 2022, caindo para 1,9% em 2023.