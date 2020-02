PS considera que Rio entrou em delírio ao falar num Governo com ideologia comunista

Esta posição de Carlos César foi transmitida em reação ao discurso de Rui Rio no 38º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo.

Tendo ao seu lado o secretário-geral adjunto dos socialistas, José Luís Carneiro, e o presidente da Federação de Viana do Castelo do PS, Miguel Alves, Carlos César considerou que "este congresso do PSD é um pouco mais do mesmo".

"O líder do PSD acabou de fazer um discurso que retirou do congelador, dizendo tudo aquilo que podia ter dito em 2015. Acresce que, naquilo que foi inovador, atingiu em algumas fases o delírio. É absolutamente delirante dizer que temos em Portugal um Governo marcado pela ideologia comunista", apontou o ex-líder parlamentar do PS.

Carlos César afirmou depois que o discurso de Rui Rio foi também caracterizado por ter transmitido "inverdades sucessivas, designadamente ao dizer que este Governo partilha de uma situação em que o investimento e as exportações não crescem".

"Não, as exportações e o investimento estão a crescer", contrapôs o ex-presidente do Governo Regional dos Açores.