PS contra nacionalização do SIRESP "no imediato" mas disponível para mudanças

Lusa 05 Jul, 2017, 17:28 | Política

No debate parlamentar do projeto do BE que exige o fim imediato da parceria público privada (PPP) do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), o deputado socialista José Miguel Medeiros considerou que será necessário "reforçar a rede e natureza do serviço" mas defendeu que as queixas reportadas não parecem derivar do modelo de propriedade do sistema.

"Naturalmente, não corroborando a ideia de avançar para uma nacionalização do sistema, pelo menos no imediato, [o PS] não deixa de acompanhar as preocupações manifestadas pelo BE. Na altura própria, estaremos disponíveis para votar e aprovar aquilo que for relevante para que doravante as populações do nosso país sintam a segurança e tranquilidade necessárias sempre que acontecerem tragédias como esta", disse, numa referência ao incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e causou pelo menos 64 mortes.