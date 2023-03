PS convida para 50 anos do partido ex-líderes ainda filiados e Sócrates fica de fora

O presidente socialista afirmou hoje que serão convidados para as iniciativas das comemorações dos 50 anos da fundação do PS todos os dirigentes que ainda são militantes do partido, critério que deixa de fora José Sócrates.

Carlos César falava numa conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral adjunto dos socialistas, João Torres, depois de questionado se os responsáveis pelo programa de comemorações dos 50 anos do PS vão convidar todos os antigos líderes desta força política, incluindo aqueles que se afastaram do partido ao longo dos últimos anos.

"Nós vamos convidar os secretários-gerais do PS que são membros do partido. Caso a pergunta se refira a José Sócrates, como se sabe desligou-se por sua livre iniciativa e por sua livre vontade do PS", observou.

"Não nos competia, nem nos compete agora, contrariar ou afrontar essa sua opção", acrescentou.

José Sócrates, que liderou os socialistas entre 2004 e 2011, desfiliou-se do PS em 2018, depois de ter feito duras críticas à atuação da direção de António Costa em relação à política de justiça, em particular no que respeita às circunstâncias do processo "Operação Marquês" em que o antigo primeiro-ministro (2005/2011) está acusado.