PS de Castelo Branco reitera confiança no presidente da Câmara

"O secretariado da concelhia do PS de Castelo Branco manifesta o seu apoio a Luís Correia, na decisão de recorrer para o Tribunal Constitucional do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, que manteve a decisão de perda de mandato e de continuar, legalmente, a exercer o cargo de presidente da Câmara, para o qual foi reeleito em 2017 com 58,75% dos votos", afirma, em comunicado, a concelhia do PS.

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) confirmou recentemente a perda de mandato do presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, mas a defesa do autarca socialista disse que já recorreu da decisão para o Tribunal Constitucional.

Num acórdão do STA, datado de 02 de abril e consultado pela agência Lusa, os juízes negam provimento ao recurso interposto pelo autarca, confirmando a perda de mandato decretada em primeira instância e confirmada pela segunda instância.

Esta é a terceira decisão condenatória, mas o advogado do autarca, Artur Marques, considera que "na realidade só há uma, porque as outras são cópias".

Os socialistas argumentam que nas decisões tomadas nas instâncias anteriores "prova-se que Luís Correia não teve qualquer influência ou participação nas propostas de abertura dos procedimentos, nem na indicação das empresas a convidar, na urgência ou não do procedimento a adotar ou na seleção dos concorrentes".

Adiantam ainda que aquilo que está em causa na decisão dos tribunais é um erro administrativo, que como o autarca admitiu deste o primeiro momento foi "um lapso evidente e ostensivo", que inclusivamente o levou, após constatar esse mesmo lapso, a anular um dos contratos, "o que demonstra claramente a sua boa-fé".

"Por estas razões, o secretariado da concelhia do PS de Castelo Branco reitera, de forma clara e inequívoca a sua confiança em Luís Correia. O seu curriculum e, mais do que isso, o histórico da sua ação, do seu trabalho e do seu percurso, comprovam a retidão e defesa do interesse do município e da comunidade", concluem.