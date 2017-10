PS defende que resultados das eleições não afetam negociação orçamental

Lusa02 Out, 2017, 19:37 | Política

"Houve um reforço da componente política que está associada à atual solução governativa e, neste sentido, se as eleições autárquicas têm algum feito sobre a situação política nacional, outro efeito não têm do que a consolidação da solução política que está em vigor, ou seja: fortalecimento do Governo da República liderado pelo PS", afirmou.

"Não creio que haja consequência destes resultados no plano da negociação relativa à proposta de lei orçamental", acrescentou Carlos César, que falava na Sala das Bicas do Palácio de Belém, após uma reunião com o Presidente da República, na qual também participaram a secretária-geral-adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e o líder da Juventude Socialista (JS), Ivan Gonçalves.

Questionado pelos jornalistas sobre possíveis efeitos dos resultados das autárquicas no processo negocial do Orçamento do Estado para 2018, o presidente do PS sustentou que "aquilo que tendencialmente é possível observar é que houve um reforço da votação nos partidos que estão associados à maioria parlamentar que apoia o Governo e houve uma diminuição na área da direita, evidentemente, cada partido com a sua intensidade".

"Em todo o caso, o que interessa dizer nesta ocasião é que estes resultados não só não têm a ver com o processo negocial que está em curso para a aprovação da lei do Orçamento do Estado para 2018, como não afetam o bom relacionamento entre os partidos que apoiam o Governo", defendeu.

Referindo-se especificamente aos resultados da coligação entre PCP e PEV, Carlos César argumentou que "a CDU continua a ser um grande partido da Administração Local, tem hoje mais e 160 presidências de órgãos autárquicos, entre os quais 24 câmaras municipais".