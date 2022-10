PS disse a Marcelo estar disposto a rever lei das incompatibilidades

O presidente da República recebeu esta quarta-feira, em Belém os partidos para discutir o Orçamento do Estado para 2023. Em cima da mesa, porém, estiveram outros assuntos. No caso do PS, para além do orçamento, foi também discutida a polémica da lei das incompatibilidades e as recentes declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre os casos de abuso sexual na Igreja.