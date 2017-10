PS diz que compreende que PSD vote contra o Orçamento do Estado

RTP31 Out, 2017, 17:01 / atualizado em 31 Out, 2017, 17:48 | Política

João Galamba considerou que acaba por haver uma coerência em Passos Coelho, já que durante quatro anos governou contra os portugueses e agora é natural que anuncie que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2018.



O porta-voz do PS pegou no facto de Pedro Passos Coelho ter classificado a proposta de Orçamento para 2018 como uma agregação de interesses particulares que gravitam em torno das forças da esquerda parlamentar.



João Galamba disse depois que o presidente do PSD, no fundo, "está contra os contribuintes que em 2018 vão pagar menos IRS, está contra os pensionistas que vão ter aumentos acima da inflação no próximo ano e está contra as famílias com filhos que terão os abonos de família reforçados", entre outros exemplos.



Por todas estas razões, "percebe-se que Pedro Passos Coelho não goste desta proposta de Orçamento do Estado e vote contra ela".



"Só que a questão é que os portugueses não percebem a posição do PSD”, afirma Galamba, reforçando que o Orçamento vai servir as pessoas que “sofreram com os Orçamentos de Passos Coelho”.Confrontado com as declarações de Passos Coelho de que a “geringonça está periclitante”, Galamba apenas respondeu que os partidos não estarem sempre de acordo faz parte da natureza plural.Mas avisa: é preciso “não confundir os desejos de Pedro Passos Coelho com a realidade”, que é a de que a maioria vai aprovar o terceiro Orçamento em conjunto.