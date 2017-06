PS diz que PSD não procurou consenso ao querer Teresa Morais nas `secretas`

Lusa 07 Jun, 2017, 19:43 | Política

"O PSD entendeu que devia fazer esta proposta sem cuidar desse consenso. Aprendeu com essa votação que o tempo do `quero, posso e mando` acabou, e que a concertação parlamentar tem um elevado valor", vincou o líder parlamentar e presidente do PS, Carlos César, em declarações aos jornalistas no parlamento.

César falava depois de conhecido o `chumbo` da deputada e vice-presidente do PSD Teresa Morais para o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa.

A parlamentar falhou hoje os dois terços necessários para ser eleita, conseguindo 112 votos favoráveis em 212 votantes, quando necessitava de 142.