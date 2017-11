PS e Bloco de Esquerda com acordo fechado para governar Lisboa

RTP02 Nov, 2017, 08:39 / atualizado em 02 Nov, 2017, 08:44 | Política

Este acordo é assinado na sequência das eleições autárquicas de 1 de outubro. O Partido Socialista de Fernando Medina foi o partido mais votado mas ficou a um vereador da maioria absoluta. Chega agora a acordo com o Bloco de Esquerda para assegurar o governo da capital.



O bloquista Ricardo Robles assumirá as áreas da educação, saúde e áreas sociais, como refere o acordo que prevê mil novas vagas em creches, 14 centros de saúde, salas de consumo assistido e 250 novos autocarros da Carris.

c/ Lusa

O acordo a assinar esta quinta-feira prevê que o Programa de Renda Acessível da Câmara Municipal de Lisboa tenha um pilar inteiramente público. A autarquia compromete-se a financiar pelos seus próprios meios ou em parceria com entidades públicas a reabilitação ou o arrendamento de três mil casas até 2021.Estas casas serão arrendadas por menos de 400 euros. Esta novo pilar não anula o Programa de Renda Acessível que já se encontra em vigor, sendo apenas uma adenda.O acordo prevê ainda a alteração dos regulamentos de acesso à habitação para proteger inquilinos que estejam sob ameaça de despejo. Esta aliança estipula a reabilitação anual de dez por cento dos fogos em bairros municipais e a criação de 400 camas em residências universitárias por ano.Perante a explosão do Alojamento Local na capital, o acordo entre bloquistas e socialistas quer que o Governo permita que esta atividade fique dependente de autorização do município, sujeita a critérios definidos pelo poder local. Após esta alteração, Lisboa pretende discutir e definir um mapa de quotas por zona da capital.A autarquia quer ainda apostar na fiscalização ao Alojamento Local, “com intervenção na hora e capacidade de retirar licenças em caso de reincidência comprovada".O entendimento, com dez páginas e 69 medidas, prevê a "contratação de 200 novos motoristas durante os anos de 2017 e 2018 para reforço das carreiras e melhoria da qualidade do serviço" da Carris e de "um mínimo de 250 novos autocarros até ao final do mandato", sendo que os primeiros serão recebidos no final de 2018.Para a melhoria da rede de elétricos, está contemplada a "expansão da linha 15-E até ao Parque das Nações, assegurando interfaces com os transportes na Estação Oriente", a reabertura da linha 24 E (Cais do Sodré-Campolide), e a compra de pelo menos 30 novos elétricos com melhores condições de conforto, segurança e acessibilidade, reservando progressivamente os atuais para utilização turística."A gratuitidade dos passes sociais para jovens até 18 anos, maiores de 65 e desempregados, proposta pelo Bloco de Esquerda no seu programa não foi objeto de acolhimento pelo Partido Socialista", ressalva-se no acordo.A renegociação com o Governo sobre a expansão da rede de Metropolitano, "incluindo a extensão da linha para a zona ocidental de Lisboa como prioridade a par da linha circular", foi contemplada no acordo, que estabelece que o presidente da Câmara "apresentará os resultados desta negociação durante o primeiro semestre de 2018".Na área da saúde e da toxicodependência, o acordo prevê a "abertura de sala de consumo assistido e criação de equipas móveis em articulação com as organizações intervenientes nesta área e com o Serviço Nacional de Saúde, para reduzir os riscos associados à toxicodependência" até ao final do 2018.A criação de salas de consumo assistido, previstas na lei desde 2001, chegou a ser aprovada no passado pela Câmara de Lisboa, no mandato de Carmona Rodrigues (eleito pelo PSD), mas não chegou a avançar.Em 2006, a proposta do vereador do PSD Sérgio Lipari foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, PS e BE, abstenção do PCP e o voto contra do CDS/PP.A construção e requalificação de 14 centros de saúde até ao final de 2021 e a construção de oito centros intergeracionais, "cruzando assistência sénior com equipamentos de infância. Iniciar em 2018", são outras medidas previstas no acordo, além da abertura de um Centro de Atendimento e Apoio a Mulheres Vítimas de Violência.Na educação, o acordo prevê um plano de conceção e construção de novas creches, com abertura de, "pelo menos, 1000 novas vagas", um programa de reequipamento de todas as escolas de primeiro ciclo e um "plano para melhorar a qualidade e quantidade das refeições escolares".Manuais escolares gratuitos para os alunos do 2.º, 3.º ciclo e ensino secundário matriculados na escola pública é outra medida prevista, que será implementada no atual ano letivo de 2017/2018, no que refere aos manuais do 2.º e 3.º ciclo."No ano letivo de 2018/2019 e seguintes, a gratuitidade estende-se a todos os anos da escolaridade obrigatória, incluindo o secundário. Na medida em que o Estado venha a assumir o financiamento dos manuais, a Câmara Municipal de Lisboa alargará este apoio às fichas de exercícios", fixa o acordo.Na Cultura, os dois partidos acordaram no acesso gratuito a menores de 18 anos, maiores de 65 e desempregados a todos os espetáculos e espaços geridos pela EGEAC (empresa municipal que gere os equipamentos culturais de Lisboa).O combate à precariedade no município e um pacote de medidas para aumentar a transparência foram também incluídos no acordo. Neste entendimento, o PS e o BE, "no respeito pela autonomia dos seus projetos políticos, comprometem-se à consulta prévia à apresentação de propostas estruturantes para o município".